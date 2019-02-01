海軍獵雷艦案 監察院彈劾前海軍司令等4人

（中央社記者王承中台北1日電）監察委員仉桂美、王美玉、包宗和、李月德等人調查獵雷艦案，監察院今天通過彈劾前海軍司令陳永康、前副司令蒲澤春、前高市府海洋局長王端仁，以及農委會漁業署研究員陳文深。

海軍司令部「獵雷艦」專案計畫的得標廠商慶富造船公司，疑多次利用取得標案機會，向銀行詐貸新台幣205億元。仉桂美、王美玉、包宗和、李月德在民國106年10月18日，立案調查有無不當因素介入。

監察院今天發布彈劾案件審查決定書，通過彈劾前海軍司令陳永康、前海軍副司令蒲澤春、前高雄市政府海洋局長王端仁，以及農業委員會漁業署研究員陳文深，並將以上4人移送公務員懲戒委員會。仉桂美、王美玉、包宗和、李月德將在下午3時30分於監察院召開記者會。

彈劾案件審查決定書指出，陳永康與蒲澤春核定所屬簽報案廠商需求，大幅放寬「投標廠商資格與特殊獲巨額採購認定標準」，卻未督促所屬審慎規劃方案，輕忽得標廠商因資本額過低，是否具有相當能力，足以支撐前後長達12年的獵雷艦採購案，導致獵雷艦案建案任務失敗，影響國家安全至鉅。

彈劾案件審查決定書指出，王端仁、陳文深在105年10月7日赴慶富造船股份有限公司協調興達漁港獵雷艦造艦廠房用地，言行不當，引致社會大眾認為偏袒特定廠商的不良觀感，均引致社會輿論批評，強烈損傷行政機關廉明公正形象，違反公務員服務法規定，核有重大違失。（編輯：林興盟）1080201