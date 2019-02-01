慰勉海巡防堵豬瘟辛勞 總統致贈加菜金

總統蔡英文（左前）1日前往海巡署第16海巡隊慰勞海巡官兵辛勞，並致贈加菜金。總統說，非洲豬瘟不僅是傳染病問題，更是經濟上的國家安全問題，海巡在防堵豬瘟擔任很重要角色。中央社記者王朝鈺攝 108年2月1日

（中央社記者王朝鈺新北市1日電）總統蔡英文今天前往海巡署第16海巡隊慰勞海巡官兵辛勞，並致贈加菜金。總統說，非洲豬瘟不僅是傳染病問題，更是經濟上的國家安全問題，海巡在防堵豬瘟擔任很重要角色。

總統下午1時許先前往台灣本島最東邊的三貂角燈塔慰勉執勤人員，媒體詢問，日本網路媒體新潮社日前專訪高雄市長韓國瑜，還在標題上寫「韓國瑜是總統蔡英文最怕男人」，總統並未回應。

總統隨後進入燈塔內展覽室，聽取人員介紹台灣燈塔史料與珍貴圖片，並玩起多媒體互動，透過「數位留影明信片」拍下與燈塔合影，總統並請隨行人員輸入E-MAIL將照片寄到信箱，接著步行上燈塔走到戶外欣賞風景並向媒體揮手致意。

總統隨後前往位於貢寮海巡署艦隊分署第16海巡隊慰勉海巡辛勞，並致贈加菜金。蔡總統致詞說，春節假期明天就要開始，海巡同仁仍要堅守崗位辛苦值勤，今年春節除陸海空三軍外，她特別要求將海巡列入慰勞行程，因為這段時間海巡非常辛苦，尤其在防堵非洲豬瘟上擔任很重要角色。

總統說，非洲豬瘟不僅是傳染病問題，更是經濟上的國家安全問題，因為牽涉到養豬業達千億元產值，政府要全力把非洲豬瘟阻絕在境外，也希望海巡署格外加把勁讓產業不會受到影響。

海巡署日前在海洋委員會臉書張貼圖文，以海巡人員背影配上「為了滷肉飯，我可以跟你耗一整天」旁白，請民眾為前線弟兄打氣，吸引數萬網友按讚。

對此，蔡總統說，照片看起來好帥，相信按讚的網友也是對海巡加油打氣，不僅是因為照片上的人帥，也是感謝海巡在這段時間保護國家廣大海域，更是國境的守護者，政府對海巡的需求一定會全力支持。

蔡總統也開玩笑說，「要守護滷肉飯，也不需要每天都吃滷肉飯」，今天前來致贈加菜金，讓海巡弟兄在春節期間餐點有所變化，一同感受春節氣氛。（編輯：李錫璋）1080201