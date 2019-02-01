部會填民怨調查表 徐國勇：這是好事

（中央社記者黃麗芸台北1日電）行政院收集部會民怨調查表，內政部提出外籍人士證件號碼和入山證等問題。內政部長徐國勇今天表示，這是好事，願和其他部會研議、合作，部分事項已在協商規劃統整平台。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天說，目前政院已從各部會收集70個到80個民怨與解決方法報告，這些民怨陸續在解決，並舉例像內政部就反映，外籍人士證件號碼與國人身分證格式不一，以及國家公園入園登山的申請被山友們批評不友善。

徐國勇為慰勉消防署同仁常年執行防救災業務、守護民眾生命財產安全辛勞，同時體恤春節值班同仁犧牲假期堅守崗位，今天下午特別到行政院國家搜救指揮中心和消防署致贈加菜金。

媒體聯訪詢問如何看各部會民怨調查表。徐國勇表示，內政部已進行相關統整，包括像是民眾領護照事宜雖是外交部領務局轄管，但有些民眾認為若內政部戶政系統可協助發放會更便民。

另外，包括入山證和外籍人士證件號碼統整問題，內政部也規劃統整平台和計畫在進行處理。

徐國勇說，收集部會民怨調查表「這是好事」，內政部願意和各部會協商、研議合作更加便民措施，也都願意解決。

徐國勇致詞時表示，今年春節假期長達9天，但有許多警消兄弟仍要上班執勤，特別代表總統蔡英文和行政院長蘇貞昌向大家致上謝意，感謝警消弟兄犧牲春節假期，換取民眾過平安好年。

他說，政府為表達對國土安全第一線重要成員的關懷，警、消及海巡人員包括退役人員，未來在國防部軍醫院體系及退輔會榮民總醫院體系就醫，門、急診免收掛號費，在兩系統醫院住院的病床優先順序及自費健檢折扣，都比照軍人。

另為支持與照護消防弟兄，讓執勤及救災更有保障，徐國勇說，政府已於1月19日成立消防人員醫療照護公益信託基金，初步已募得新台幣3000萬元，未來也將補助消防人員自費意外保險的部分保費，讓所有消防弟兄都能無後顧之憂。（編輯：李亨山）1080201