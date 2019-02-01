推動職籃年底開打 張景森：政府與民間努力

行政院體育運動發展委員會召集人張景森說，各方人士都很熱心推動職籃開打，年底開打是目標，能否達成，就看大家的共識與努力。圖為2018年SBL超級籃球聯賽總冠軍賽。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍、陳俊華台北1日電）行政院體育運動發展委員會召集人張景森今天說，政院協調國公營事業提撥營利盈餘贊助體育活動，並請體育署修法讓企業贊助體育可抵稅，目標是推動職籃在2019年底開打。

前民主進步黨立委高志鵬長年推動職籃復興，高志鵬日前因案被判刑入獄，民進黨立委蔡易餘接手，繼續與行政部門及民間溝通職籃事宜。

聯合晚報今天報導，蔡易餘、體育界人士前天赴行政院和張景森共商職籃政策，其中國營事業提撥推動體育經費、企業投資職業賽事可享租稅減免，已獲行政院支持。

張景森下午受訪指出，行政院正在協調國公營事業將過去平均3年的年度營利盈餘拿出至少0.5%，贊助各項體育活動；體發會已經討論很久，很快會簽報給行政院長蘇貞昌拍板、核定；預計可以挹注將近新台幣30億元資金，支持各項體育的球隊、團體、個人或賽事。

至於一般企業的部分，張景森說，要請體育署修改運動產業發展條例，讓企業贊助或支持體育活動，能夠抵扣稅額；這部分，財政部原則同意，但細節條文怎麼擬，體育署正在作業當中，等到體育署條例修好，將報到政院，政院協調完，會送立法院審查。

張景森指出，這兩件事都要加速進行，以助提升各方投入體育事業的意願。

張景森說，各方人士都很熱心推動職籃開打，年底開打是目標，能否達成，就看大家的共識與努力。

張景森並指出，職籃推動希望採用新模式，首先將整合國內現有幾支重要籃球隊的意見，組成「協會」，營運職籃的工作則交由「職籃公司」，目前國內有多家企業表達支持、願意投資、贊助成立職籃公司。

張景森表示，協會是一個平台，負責和政府、社會溝通，至於如何營運職業籃球賽，則由獨立的職籃公司負責。

蔡易餘向中央社記者表示，今年超級籃球聯賽（SBL）開季後，希望賽季的強度就能達到職籃的強度，在高志鵬還沒入監時，就已經跟7支SBL的球團溝通好，大家也都有這樣的默契，未來升級為職籃後，包括比賽的密集度、比賽的張力都會提升。

至於是否增加球隊數，蔡易餘說，球隊數當然是越多越好，期待有更多企業能投資職業賽事，行政院也推動國營事業提撥推動體育經費、企業投資職業賽事可享租稅減免等方案，目標在今年底讓職籃正式開打。（編輯：林興盟）1080201