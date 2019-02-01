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黨內拱韓國瑜選總統 王金平：夠資格就可選

最新更新：2019/02/01 18:36
國民黨主席吳敦義1日針對黨內有人拱高雄市長韓國瑜參選總統表示，國民黨持開放態度。前立法院長、國民黨立委王金平（前）下午在受訪時也說，吳敦義說的完全正確，本來就是開放的。中央社記者劉冠廷攝 108年2月1日
國民黨主席吳敦義1日針對黨內有人拱高雄市長韓國瑜參選總統表示，國民黨持開放態度。前立法院長、國民黨立委王金平（前）下午在受訪時也說，吳敦義說的完全正確，本來就是開放的。中央社記者劉冠廷攝 108年2月1日

（中央社記者劉冠廷、王承中台北1日電）中國國民黨主席吳敦義今天對黨內有人拱高雄市長韓國瑜參選總統表示，國民黨持開放態度。前立法院長王金平也說，本來就是開放的，只要夠資格選總統，就可以參選。

吳敦義今天針對黨內有人拱高雄市長韓國瑜參選總統表示，立委及總統選舉很重要，國民黨持開放態度，只要不違背法令及黨章。

王金平下午在受訪時，被問到相關議題時也說，吳敦義說的完全正確，本來就是開放的，只要夠資格選總統，就可以參選，這就看每個人的意願而已。

吳敦義下午再度接受媒體訪問時，針對是否會與韓國瑜攜手前進2020表示，他沒有辦法預測未來的事情，「我只是祝福韓國瑜，當選市長，不管是把市政工作做好，或是為全國同胞服務，我都給予祝福」。

對於王金平可能在元宵節後宣布是否參選總統，媒體詢問吳敦義是否也要跟進。吳敦義說：「也是祝福，王金平是我多年的好朋友。都祝福，我的心胸是開闊的」。

媒體追問，不少人勸進吳敦義代表藍營出戰。吳敦義表示，時間還早，現在政府已經初步決定總統、立委合併選舉。仿照前例，2020大選一定是在1月舉行，距離現在大約1年左右，國民黨會參考過去總統立委合併選舉的時程來做決定。

此外，前國民黨立委蔡正元今天在臉書上表示，總統初選，在民調和黨員投票單上，放上高雄市長韓國瑜的名字，不管韓國瑜同不同意，把韓國瑜當作「防磚條款」，看誰跨得過這個門檻，或至少距離最近，國民黨就給予提名，其他提名方式都是準備棄選。

對此，王金平表示，那是蔡正元的想法，大家尊重就好。

吳敦義則指出，他會當作一個有意義的建議，會送請即將成立的初選籌備小組作考量，看能否這樣做。他說，究竟哪個初選制度最合適，以及什麼時候啟動，國民黨會有一個經由中常會通過的專案小組好好考量。

吳敦義今天下午並接受模仿韓國瑜的「YAHOO TV鄉民大會」主持人郭子乾專訪，吳敦義看到郭子乾模仿韓國瑜的樣子，不禁大讚真的有夠像，尤其是最近韓國瑜又瘦了一點，更覺得像，但也希望韓國瑜要吃胖一點。郭子乾也以模仿韓國瑜的扮相，要吳敦義加油。（編輯：林興盟）1080201

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