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麥當勞對比美式初選 吳敦義：每種料理都不排斥

最新更新：2019/02/01 20:21
國民黨主席吳敦義（左2）1日邀媒體到知名速食連鎖店麥當勞共進午餐，他點了麥香雞，搭配可樂、薯條，以及麥克雞塊。中央社記者王承中攝 108年2月1日
國民黨主席吳敦義（左2）1日邀媒體到知名速食連鎖店麥當勞共進午餐，他點了麥香雞，搭配可樂、薯條，以及麥克雞塊。中央社記者王承中攝 108年2月1日

（中央社記者王承中台北1日電）國民黨主席吳敦義今天表示，他最喜歡吃麥香雞，也會吃摩斯漢堡。雖然夫人蔡令怡禁止，但他偶爾也會犯規。至於喜歡美式速食，是否總統提名機制也要採美式初選，他說，每種料理都不排斥。

雖然夫人蔡令怡禁止吃速食，但是他偶爾也會犯規，但不會吃太多。他說，有時難免口饞就是想吃，但通通坦白從寬，且蔡令怡煮的比較好吃，也健康。

吳敦義今天邀請媒體一起到知名速食連鎖店麥當勞共進午餐，他點了麥香雞，搭配可樂、薯條，以及麥克雞塊。吳敦義表示，最喜歡吃麥香雞，也會吃摩斯漢堡。雖然蔡令怡不建議他喝可樂跟吃太多肉，但是他偶爾也會犯規，但不會吃太多。

對於蔡令怡的禁令，吳敦義笑說，那不是跟十誡一樣這麼重要，就是少喝可樂，因為老實講可樂甜份會比較多，稍許節制一點，但有時難免口饞就是想吃，但通通坦白從寬。

媒體詢問吳敦義喜歡吃美式速食，是否總統提名機制也要採美式初選，吳敦義不願正面回應，只表示，每種料理都不排斥，台菜也很好吃，川菜也好，都很好吃，日本料理、西餐、麥當勞、摩斯漢堡都吃，韓國料理比較少。

外傳吳敦義以前在總統府喜歡吃麥當勞，吳敦義也澄清，沒有特愛，吃便當的頻率比較高，麥當勞大概「五次有一次」，有時吃牛肉麵，有時吃便當，通常也會有聚會，就吃一般桌菜。

再被問到麥當勞跟蔡令怡的手藝哪個好吃，吳敦義說，當然是太太煮的比較好吃，比較符合他的口味，健康也符合標準，鹽不會太多，也不會太油、太甜，管制得很嚴格。（編輯：楊凱翔）1080201

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