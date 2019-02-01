春節9天連假 蘇貞昌：政府最真實壓力測試

1日是春節連續假期前最後一個上班日，台北車站開始出現返鄉人潮，趕著回鄉的旅客擠上南下列車。中央社記者鄭傑文攝 108年2月1日

（中央社記者葉素萍台北1日電）行政院長蘇貞昌今晚指出，此刻，許多國人同胞正在返鄉過年。史上最長的9天春節假期，對政府各部會是最艱鉅考驗、最真實的壓力測試；「不讓紅包塞在路上、別讓豬瘟跑進台灣」。

蘇貞昌透過臉書提到，讓大家好返鄉、好團圓、好出遊，各部會要運用新科技，也要有假日門市的概念、提早準備。今晚，他不只要向大家說聲恭喜，也要向所有第一線上的同仁說聲感謝。

另外，行政院副院長陳其邁也透過臉書影片，向大家拜早年。他並提到，今年政府準備3個政策紅包。

第一個紅包是國民年金補繳大限，延期2個月。陳其邁說，大家關心的國民年金補繳10年大限，原先到1月31日，政府已把補繳期限延後到3月31日。

他說，國民年金繳費年資越多，未來領取年金給付金額也會越高，因此建議可盡快前往繳費，有困難則可先申請辦理分期，65歲開始才可以領取比較優惠比較多的年金。

第二個紅包是警、消、海巡醫療，比照軍人優惠。陳其邁指出，政府決定讓現職及退休警、消、海巡人員，比照軍人及榮民，在軍醫院體系及榮總體系就醫，門診與急診免收掛號費，住院的病床優先順序、自費健檢折扣，也都比照軍人。此外，現職與退休警消、海巡人員，在全國醫療院所的門診與住院的健保部分擔費用也將全額減免。

第三個紅包是實（食）物給付，弱勢者過好年。他說，行政院將會結合各部會、縣市政府，一起推動實（食）物給付，透過超商或金控銀行等據點，照顧弱勢族群溫飽。教育部及部分縣市也提供弱勢家庭兒少寒暑假餐食兌換券，弱勢兒少就可到住家附近連鎖超商和連鎖便當店等兌換餐食。（編輯：王永志）1080201