吳敦義年前拜會王金平 未談總統初選

國民黨主席吳敦義（左）1日拜會前立法院長王金平（右），王金平送了他近日發行的新書給吳敦義。會後，媒體好奇兩人談了什麼，是否有談到總統與初選辦法等議題，兩人皆表示沒有談到。中央社記者劉冠廷攝 108年2月1日

（中央社記者劉冠廷台北1日電）國民黨主席吳敦義今天拜會前立法院長王金平，吳敦義會後表示，沒說到總統、初選辦法等事情，王金平也說，沒談總統、初選等事，純粹在說行政、立法的事。

吳敦義今天下午臨時到立法院拜訪王金平，並贈送王金平一盒棗子，王金平則贈送他的新書給吳敦義。吳敦義表示，今天是來拜訪多年的好朋友。隨後，兩人便閉門會談約50分鐘。

會後，媒體詢問兩人談了些什麼，吳敦義在離開前表示，他們在講王金平在他對推動兩岸經濟合作架構協議（ECFA）時，都非常配合，他更盛讚王金平是國會之寶；媒體追問，是否有談到選總統或是初選辦法等內容，兩人不約而同的表示沒談到，吳敦義說，「通通一個字都沒提到這些」。

至於為何今天會來拜會王金平，吳敦義表示，他是一定要來看王金平，他今天就決定要看3個人，分別是王金平，以及前國民黨主席連戰、吳伯雄，在過年前先探望這3個他尊敬的長官與好朋友。

面對媒體詢問2人談了些什麼，王金平也說，沒說到總統的事情，也沒談到初選制度，純粹在說行政、立法的事情。隨後王金平便驅車趕往下個行程。（編輯：楊凱翔）1080201