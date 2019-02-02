總統府屋頂鐵皮換銅皮 起因老榮民投書蔣經國

（中央社記者葉素萍台北2日電）總統府落成滿100年，從民國60年代起參與修復的建築師薛琴回憶，總統府曾是鐵皮屋頂，鐵銹變黑，有榮民投書蔣經國抱怨「屋頂烏漆嘛黑，難怪國運不昌」，蔣經國於是交代修繕。

總統府在公元1919年3月落成，今年滿100週年。

專長古蹟修復的建築師薛琴從民國60年代起，就參與總統府修復工作；他說，古蹟修復要有確鑿的歷史證據，參考歷史照片、資料檔案，知道多少，做多少。

他提到，二次大戰期間，總統府曾被炸彈和燒夷彈命中，大火延燒，總統府幾乎被毀掉。國民政府接收台灣後，按原始設計修復。

薛琴提到，以屋頂來說，在日據時期，未被燒毀前，屋頂是石板瓦材質；二次大戰時，總統府被燒夷彈命中，大火延燒，屋頂塌了；戰後重建，因為當時國家經濟拮据，屋頂用比較便宜的鐵皮，但是鐵皮無法耐住雨水侵蝕，久了就會生銹變黑。

薛琴記得，歷經中華民國退出聯合國、蔣中正去世等事件，曾有一位開計程車的司機老榮民寫信給蔣經國，抱怨說「總統府屋頂烏漆嘛黑，難怪國運不昌」；蔣經國於是交代國防部籌錢，修繕屋頂。

薛琴說，原本國防部規劃，屋頂鐵皮生銹就換新鐵皮，但他認為，鐵皮過幾年還是照樣生銹，建議換成銅皮屋頂。

他說，屋頂要換銅皮時，國防部一直在討論銅皮要漆什麼顏色；但他認為，銅皮屋頂不必漆顏色，因為銅皮久了會變銅綠，銅綠是非常漂亮的顏色，很多歐洲巴洛克式屋頂也是兩種材料，一個是石板瓦，另外一個就是銅皮。

當時，國防部堅持要漆顏色，薛琴則說，先做好工程，顏色最後再決定。

薛琴回憶，那時候蔣經國官邸在大直，蔣經國每天很早就到總統府上班，座車經過中山北路、再到介壽路（現在的凱達格蘭大道），蔣經國看到總統府東面銅皮屋頂被陽光照得金光閃閃，很喜歡，就交代侍衛長說「這個顏色不要動」，國防部從此沒有再提要漆顏色。

薛琴笑說，「金光閃閃」過了幾個月，變深咖啡，再久一點，就變銅綠了。（編輯：謝佳珍） 1080202