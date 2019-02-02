過年遺失身分證免驚 1996專線掛失不打烊

（中央社記者王承中台北2日電）農曆春節9天連假今天開始，內政部表示，春節期間持續提供如1996內政服務熱線、24小時身分證免費掛失服務等多項內政便民服務，有需要的民眾可多加使用。

內政部透過新聞稿表示，「1996內政服務熱線」春節期間會照常提供服務，如果民眾對於內政部任何業務有疑問或想瞭解的部分，都可於每天上午8時至下午10時來電洽詢，將有專人解答。

如果有民眾在春節期間遺失國民身分證，內政部指出，除可撥打1996內政服務熱線，進行語音留言自助掛失外，也可利用內政部戶政司全球資訊網「國民身分證掛失暨撤銷掛失申請作業（免自然人憑證）」（https://www.ris.gov.tw/app/portal/3013）辦理掛失。

內政部表示，民眾掛失國民身分證後，未辦理補領新證前，如尋獲國民身分證，也同樣可於上述網站辦理撤銷掛失，或於春節後上班時間致電或親洽任一戶政事務所辦理撤銷掛失。

內政部指出，民眾如需於春節後辦理戶政相關登記，可於春節期間利用「網路預約戶政登記服務」（https://www.ris.gov.tw/app/portal/671），填妥個人基本資料或以自然人憑證驗證進行預約服務，節省申辦所需等候的時間。（編輯：謝佳珍）1080202