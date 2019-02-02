馬英九春節行程滿檔　宮廟參拜發福卡

（中央社記者劉麗榮台北2日電）春節年假今天正式展開，前總統馬英九過年參香行程從3日小年夜一路排到10日大年初六，遍及雙北、桃竹苗、台中、雲嘉南、高屏等地，還將發送金豬福卡。

藍綠政治人物近日紛紛公布滿檔的春節行程，其中法鼓山在4日除夕夜的撞鐘祈福活動，總統蔡英文、國民黨主席吳敦義和前總統馬英九都將參加。

根據馬英九辦公室公布的行程，馬英九過年參拜的廟宇遍及北中南，超過30間，可說是馬不停蹄，與吳敦義參拜28間宮廟的行程有拚。

明天小年夜，馬英九循往例到住家附近的興隆市場買年菜，接著到台北市文山區的興安宮、福興宮參香；除夕上午到新北市蘆洲永蓮寺，晚間出席法鼓山撞鐘祈福典禮；初一到台北市景美集應廟、台北行天宮、慈祐宮等地參拜。

初二到苗栗通霄馬家庄扶風堂祭祖，之後前往桃竹苗等廟宇參拜，傍晚出席新住民家庭回娘家餐會；初三到台南善化慶安宮、佳里金唐殿、西港慶安宮、永康凌霄寶殿參拜；初四到高雄新莊天后宮、道德院、褒忠義民廟、屏東東港東隆宮、大寮山仔頂中保亭廟、林園興濟宮參香祈福。

初五前往台中慈興宮、慈濟宮、鎮瀾宮、嘉義文財殿、奉天宮和雲林北港朝天宮參香；初六到新北市三重義天宮、板橋慈惠宮參香。

馬英九今年還特別揮毫製作金豬福卡為民眾討吉利。福卡正面是由知名臉書粉絲專頁「台灣鯛民」作者廖彥朋所設計的可愛小豬，由於今年是農曆「己亥」年，豬背上的紋路還巧妙融入「己亥」二字；福卡背面則有4種款式，分別印有馬英九所寫的「旺」、「福」、「發」、「財」。

馬辦表示，金豬福卡3日小年夜開始發放，首發在馬英九住家附近的興安宮與福興宮，馬英九會親自發送。除夕至初六期間，馬英九到廟宇上香祈福時，也將發送福卡。不過，每間廟宇都只發一種款式的福卡，想要集滿1套4款的民眾，得多跑幾個地方。（編輯：謝佳珍）1080202