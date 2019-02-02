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傳不組政黨選總統 柯文哲：只是聊天內容

最新更新：2019/02/02 16:21
台北市長柯文哲（右）2日前往北市警察局萬華分局華江派出所慰勉執勤員警，致贈過年禮盒並發紅包。中央社記者張皓安攝　108年2月2日
台北市長柯文哲（右）2日前往北市警察局萬華分局華江派出所慰勉執勤員警，致贈過年禮盒並發紅包。中央社記者張皓安攝　108年2月2日

（中央社記者陳偉婷台北2日電）台北市長柯文哲是否參選2020總統備受關注，外傳他有意循法國總統馬克宏腳步，不組政黨，以獨立參選人之姿參選。柯文哲今天受訪說，這是內部聊天內容，放鬆心情就好。

柯文哲今天到萬華區清潔隊武昌分隊發紅包慰勉同仁，會後接受媒體聯訪，被問及現在是否沒有組黨打算、要循法國總統馬克宏模式參選。

柯文哲表示，這是平常內部聊天的內容，「聊什麼都有」，如果每次聊天內容都要當成一個計畫，他自己讀一讀報導的內容都覺得好玩。如果隔幾天又聊其他東西，豈不是又有其他計畫跑出來。他認為放鬆心情看就好。

有媒體提問，高雄市長韓國瑜是不是2020最強人選；柯文哲表示，「目前看起來是」，但這也是一個問題，現在距離2020年還很久，長紅的民調要維持1年不容易。

柯文哲也說，有一句話說「不選的人最大」，又沒有說一定要選，對他來說他很自在。（編輯：吳協昌）1080202

台北市長柯文哲（右）2日前往北市消防局雙園分隊致贈過年加菜金並發紅包，慰勉執勤消防人員。中央社記者張皓安攝　108年2月2日
台北市長柯文哲（右）2日前往北市消防局雙園分隊致贈過年加菜金並發紅包，慰勉執勤消防人員。中央社記者張皓安攝　108年2月2日
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