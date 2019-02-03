過年若發現人口販運 移民署通報專線不打烊

（中央社記者王承中台北3日電）內政部今天表示，為保障外來人口在台灣的各項權益與人身安全，民眾在春節期間若發現疑似人口販運案件，可24小時撥打通報專線，移民署各專勤隊也提供民眾必要的諮詢及協助。

內政部今天發布新聞稿表示，為保障外來人口在台灣的各項權益與人身安全，內政部自1月1日至6月30日止，實施「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案」專案，只要符合「自行到案」規定者，即可從寬論處，春節連假期間，移民署各專勤隊可提供民眾必要的諮詢及協助。

內政部指出，春節期間若發現疑似人口販運案件，民眾可24小時撥打通報專線02-2388-3095，盼全國民眾即時舉報，讓外來人口獲得應有保障。也可利用專線踴躍檢舉非法雇主或仲介，若經查證屬實，將協助檢舉人向勞政機關申請高額獎金。

內政部指出，在「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案」專案期間，只要符合「自行到案」規定者，除免收容、逾期罰鍰降為新台幣2000元及減免禁止來台期間外，也將協助自行到案者儘速返國與家人團聚。

內政部表示，民眾若認識在台逾期停(居)留外來人口，請鼓勵當事人自行到案，以免滯台期間因陷入脆弱、不安定的處境，甚至遭受不當對待或成為人口販運被害人。（編輯：黃國倫）1080203