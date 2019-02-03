遏止酒駕 朝野立委提案修法加重刑責

（中央社記者王承中台北3日電）為遏止酒駕，朝野立委紛紛提出或即將提出修法草案，嚴懲酒駕行為。民進黨立委林俊憲提修法要求酒駕再犯致人於死者視同殺人罪處分。國民黨立委江啟臣擬提酒駕致人死亡可判死刑。

台中市昨天清晨又發生酒駕造成2死嚴重車禍，法務部今天發布新聞稿表示，對於酒駕致人死亡，將研擬朝向比照故意殺人的可行性修法。行政院長蘇貞昌說，他認為，酒駕致人於死，等同故意殺人，應該嚴懲。立法院長蘇嘉全則表示，新會期將優先審議酒駕相關法案，朝嚴懲及有效嚇阻等方向修法。

為遏止酒駕，朝野立委也紛紛提出修法草案，在下會期進行修法，基本方向都是趨向嚴懲、加重酒駕刑責。民進黨立委林俊憲曾在上會期提案修法，要求酒駕再犯致人於死者視同殺人罪處分。林俊憲今天在臉書發文表示，他認為這是目前最好的方向，終獲得法務部認同採納。

除林俊憲外，民進黨立委葉宜津、賴瑞隆等人，也都有提出修法草案。葉宜津提案降低酒測處罰標準，從現行的酒測值0.25毫克降至0.15毫克；賴瑞隆則提案，若10年內再犯酒駕，加重其刑至2/3。目前兩案都已經一讀付委待委員會審查。

國民黨立法院黨團總召江啟臣表示，已草擬修正草案，對酒駕肇事造成死傷者，增列死刑、無期徒刑等法定刑，讓法官對於惡性重大者有更大的裁判空間。國民黨團也整理黨籍立委酒駕相關法案，列為新會期優先法案，儘速回應社會期待與要求。

江啟臣表示，將持續要求行政部門拿出具體行動，如果朝野對此有共識，請法務部加快提案，更請行政院列為優先法案，讓法案在最快時間通過。他也要求行政部門研議，酒駕者須穿上酒駕警語背心，強制社會服務，加強社會宣導警示。

親民黨立委陳怡潔則將持續推動車輛加裝與歐盟車輛安全規範同等級的「酒精鎖」的立法，駕駛都需要呼氣通過酒精鎖的測試後，車輛才能發動，以求最大限度的過濾掉酒後駕車的可能。也會持續推動加重酒駕刑罰、酒駕累犯終身隔離。（編輯：黃國倫）1080203