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新春願景 蘇嘉全：立院將通過更多福國利民法案

最新更新：2019/02/04 16:25

（中央社記者游凱翔台北4日電）今天是除夕團圓夜，立法院長蘇嘉全也拍攝賀歲影片，祝福民眾新年快樂。他表示，未來的一年將在立法院通過更多福國利民的法案，讓企業有更多揮灑空間，也能照顧弱勢朋友。

蘇嘉全在臉書粉絲團「蘇嘉全Su Jia-chyuan」發布賀年影片，除了回憶他小時候除夕團圓的點滴外，也向民眾訴說立法院在新一年的願景規劃。

蘇嘉全表示，不管是在外工作或唸書的民眾，都會在除夕夜晚回到溫暖的家團圓。過去流傳一段故事，長輩在他小時候常說，年獸會在除夕夜吞噬家人，因此當天晚上都要吃一種叫做「菠薐仔」的菜，當年獸侵襲時，菠薐仔就能帶領大家團結起飛，躲過那場災難。

蘇嘉全認為，這是古老祖先的傳說，以現在的角度思考，應該是想讓每一年的除夕夜能夠團結，讓家人、家族能更緊密的結合。

針對新春願景，蘇嘉全也提出立法院的願景規劃。他說，立法院的在新的一年要通過更多福國利民的法案，並讓企業更能夠有揮灑的空間，也能照顧更多弱勢團體的朋友，若民眾有更好的意見，也可提供給立法院作為參考。

蘇嘉全最後說，新的年度充滿了希望，希望台灣在大家的共同努力下是一個幸福的國度，就如同媒體所報導的，台灣是全世界最適合居住的地方，也祝福所有好朋友新年快樂、諸事如意。（編輯：蘇志宗）1080204

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