各國駐台機構賀年 英美拍影片日德臉書新年風

（中央社記者游凱翔台北4日電）今天是除夕團圓夜，美國在台協會、英國在台辦事處均拍攝賀年影片，祝福台灣人民新年快樂；日台交流協會、德國在台協會將臉書粉絲團封面照片更換成「農曆新年風」，象徵諸事大吉。

英國在台辦事處下午在臉書粉絲團「British Office Taipei 英國在台辦事處」發布新年影片，並表示，今天是除夕，在這一天要替家裡貼上新的春聯。

英國在台辦事處代表唐凱琳 （Catherine Nettleton）也應景拿起毛筆，寫下她的第一個毛筆字「豬」迎接金豬年，祝福大家諸事大吉、豬年好運，希望在不久的將來，台灣消費者可以嚐試英國豬肉。

美國在台協會高雄分處也在臉書粉絲團「美國在台協會高雄分處 AIT Kaohsiung」發布影片，高雄分處處長歐雨修（Matthew O’Connor）特別用「台語」祝福南台灣朋友們新年快樂，他表示，今年對美國在台協會來說是很重要的一年，因為是台灣關係法40週年，是台灣跟美國的重要基礎。

另外，美國在台協會1月31日發布賀歲影片，AIT處長酈英傑化身火星人布魯諾，帶領AIT成員「唱出」對台灣的祝福；影片更改編「愛江山更愛美人」，獻上祝福。

而日本台灣交流協會、德國在台協會也將臉書粉絲團的封面更換成「農曆新年風」。日台協會換上可愛的粉紅豬動畫，德國在台協會則換成紅底金字的「新年快樂」與「福」等5個字。（編輯：蘇志宗）1080204