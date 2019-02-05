新春拜廟 蘇貞昌：紅包厚度是算誠意的厚度

行政院長蘇貞昌（前左2）大年初一到新北市各主要寺廟拜拜發紅包，第一個行程來到板橋接雲寺參拜，祈求國泰民安風調雨順。中央社記者王鴻國攝 108年2月5日

（中央社記者王鴻國新北5日電）行政院長蘇貞昌在社群軟體拜年時說「紅包的厚度，決定新的一年晚輩敬重您的程度」，他今天到板橋接雲寺拜廟走春時受訪表示，紅包的厚度不是算錢的厚度，是算誠意的厚度。

蘇揆今年依慣例大年初一都會來板橋接雲寺及慈惠宮拜拜，展開各地拜廟走春發紅包的行程，受到現場民眾的歡迎，排隊領紅包的民眾更排成長長的人龍。

由於蘇揆透過官方LINE帳號向民眾拜年時分享包紅包的知識表示，「要包紅包的你，我有一個小知識要提醒，根據我年輕同仁的經驗，紅包的厚度，決定新的一年晚輩敬重您的程度，身為重視年輕人荷包的行政院長，我要公開呼籲，『尾牙抽多少，紅包就包多少』，祝大家團圓溫暖，新春愉快」。

蘇揆今天接受媒體訪問時也對除夕夜收到的紅包厚度是否滿意表示，收到的紅包滿滿的祝福，厚度夠、溫暖夠，非常高興。

至於怎麼會想到紅包的厚度等於長輩的敬重度時，蘇揆表示，紅包的厚度不是算錢的厚度，是算誠意的厚度，他非常感謝高興收到紅包，也包厚厚的紅包給兩個小孫女，她們非常興奮、高興。

他表示，從當台北縣長開始，每年都來板橋拜拜，迄今已經20幾年了，雖然當行政院長很忙，還是第一個從板橋這裡開始拜拜。他祈求國泰民安，所有國人同胞都能健康、順利、大家圓滿。（編輯：張銘坤）1080205

行政院長蘇貞昌（前中）在社群軟體拜年時說「紅包的厚度，決定新的一年晚輩敬重您的程度」，他5日到板橋接雲寺拜廟走春時受訪時表示，紅包的厚度不是算錢的厚度，是算誠意的厚度。中央社記者王鴻國攝 108年2月5日

行政院長蘇貞昌（前右3）5日大年初一到新北市各主要寺廟拜拜發紅包，第一個行程來到板橋接雲寺參拜，受到寺方及信眾歡迎，他也祝現場民眾新年快樂。中央社記者王鴻國攝 108年2月5日