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化身大廚 朱立倫炒年糕架式十足

最新更新：2019/02/05 13:03

（中央社記者王承中台北5日電）過年吃美食，前新北市長朱立倫特地穿上小豬圍裙，拿起鍋鏟，化身「朱大廚」，介紹他過年最愛的美食之一、炒年糕，以及示範如何煮出好吃的芋圓，關鍵就在於加入糖水攪拌。

朱立倫說，小時候最愛過年，他會跟著媽媽一起做粿，舉凡甜粿、菜頭粿，他都會做。除了粿，他也很喜歡吃具有台式風味的寧式炒年糕。

穿上太太買的小豬圍裙，朱立倫親自下廚做炒年糕，只見他拿起鍋鏟架式十足，將肉絲與香菇絲放入熱好的油鍋中拌炒爆香，絲毫不怕噴濺起來的熱油。

一邊翻炒爆香，一邊回答記者問題，朱立倫手上的鍋鏟沒有停過，動作非常熟練，隨後加入紅蘿蔔絲、高麗菜，以及些許的鹽。

朱立倫說，傳統寧式炒年糕口感偏甜，但因為加進去的菜都有甜度，不必再放糖，放入些許的水，悶1至2分鐘，就可以放入年糕拌炒燜煮。這道炒年糕，朱立倫只花約10分鐘完成，看得出平時常下廚。

除了喜歡吃炒年糕，芋圓跟紅豆湯圓也是朱立倫的最愛。只見朱立倫先將鍋內的水煮滾，放入一旁準備好的芋圓，待鍋內的水再度煮滾後，撈起芋圓。他說，煮芋圓的關鍵是，芋圓煮好後，一定要加入糖水攪拌，之後再加入熱的紅豆湯。

朱立倫說，他身上穿小豬圍裙，除了希望大家豬年諸事大吉，太太也希望他豬年要多回家煮飯。此話一出，惹得旁人哄堂大笑。（編輯：謝佳珍）1080205

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