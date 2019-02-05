國民黨總統初選 吳敦義：5月左右辦理

（中央社記者韓婷婷台北5日電）有意問鼎2020總統大選的政治人物，過年期間赴廟宇參拜是測試、拉抬人氣的熱門行程；對於國民黨總統提名黨內初選，國民黨主席吳敦義今天透露大概在5月左右會辦理初選。

大年初一，吳敦義今天到台灣省城隍廟參拜、發紅包，針對外界關注的國民黨總統提名黨內初選議題，吳敦義表示，政府已經宣布立委跟總統同一天選舉；依過去往例都是在1月投票，因此大概在5月會辦理初選，會多徵詢各方意見、集思廣義，態度完全開放。

至於曾預告元宵節後會對是否參選總統有比較明確答案的前立法院院長王金平，接受台視專訪時表示，吳敦義曾派國民黨副主席郝龍斌探詢參選意願，對此，吳敦義表示，沒有意見，都歡迎都開放的，誰願意競選都祝福大家。

前新北市長朱立倫今天則前往林口區竹林山觀音寺參拜、發紅包，對於台北市議員王鴻薇與前台中市長胡志強呼籲，世代交替大老們要優雅轉身。朱立倫回應表示，自己今年57歲，不能講這句話，前輩們的貢獻，世代應該一起合作努力，國民黨才會更進步。

朱立倫也順勢再次傳達從政理念，認為兩岸要和平，讓民眾能夠安定生活，這是最重要的目標，也是從政的初衷。對於大選日期落在金豬年，希望能夠諸事大吉、諸事如意。（編輯：黃國倫）1080205