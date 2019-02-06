對中國廣播訊息數字暗藏情報 宛如諜報電影情節

（中央社記者葉素萍、呂欣憓台北6日電）「5568號同志請注意，以下是中央給你的指示，3362、3362、7718、7718」，宛如諜報電影情節，前央廣編審組主編劉瑋瑩說，兩岸對峙時期，對中國播音肩負傳達情報工作。

在中美冷戰及國共對峙的年代，中央廣播電台主要任務，就是製播心戰節目。

民國59年就進入中央廣播電台工作的劉瑋瑩回憶，當時央廣設有「聽眾信箱」，鼓勵聽眾以化名密寫的方式來信；很多信件表面上看是尋常家書，信紙的背面則是用筆沾著果汁、明礬、米漿水的「密寫」，這種密寫晾乾後看不出來，但是收信者用稀釋的碘酒水，拿噴槍一噴，字跡就顯現出來了。

她回憶，央廣的聽眾信箱小組，有一個人專門做「密寫化驗」工作，有時候，噴槍一噴，信紙背後的字跡顯現，這位同事會興奮地大喊「賓果」，大家就會圍上去看密寫的內容。

劉瑋瑩說，密寫來信，有些是中國大陸民眾表態願意成為精神黨員，有的則說「要幫你們工作」；密寫來信都是以機密方式處理，密寫的部分謄寫、打印，送到總統府、軍情局、情報局等相關單位參考。

劉瑋瑩回憶，這些聽眾來信的密寫原件，累積幾大箱，都鎖在保險箱，不過，兩岸開放後，為了保護曾經秘密來信聽眾的安全，長官下令把信件全燒掉，她記得，當時燒了三天三夜。

她說，聽眾信箱小組除了處理密寫工作，還有「特約通訊」，這是軍事情報局提供的內容，完全是數字代碼，要傳達任務時，藉此方式與敵後同仁溝通。

劉瑋瑩指出，在敵後進行情報工作的人員，都有自己的編號，在對中國播音時，除心戰喊話之外，軍情局提供的廣播稿裡面，還會寫著「5568號同志請注意，以下是中央給你的指示，3362、3362、7718、7718、1539、1539」，每個密碼重複兩次，整篇稿子完全是數字。

劉瑋瑩說，播音員完全不知道數字的意義為何、密碼如何化解，後來她有機會詢問情報工作人員，才知道這些數字第一個字代表某本書、其他依序是第幾頁、第幾行、第幾個字；在敵後進行情報工作的人員，一聽就知道。（編輯：謝佳珍）1080206