馬英九初二馬家庄祭祖 苗栗縣長勸進

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）前總統馬英九今天年初二循例前往苗栗縣通霄鎮馬家庄祭祖，受到民眾熱烈歡迎，苗栗縣長徐耀昌致詞時，更勸進馬英九再次帶領台灣，呼籲大家支持，但馬英九則僅以微笑回應。

通霄鎮馬家庄一大早就聚集數百名鄉親排隊，等候前總統馬英九發送「諸事大吉」福卡，排在第1位的張桓楚指出，原本開車載著丈母娘一家7口，從基隆要回高雄娘家，全家都是「馬迷」，因此凌晨3時特地來到馬家庄，沒想到搶先拿到馬英九的福卡，讓丈母娘笑得合不攏嘴直呼「超開心」。

馬英九則是展現親民風範，除發送福卡外，民眾要求自拍、合影或簽名，幾乎來者不拒。

馬英九表示，民國82年第一次踏進馬家庄，才得知這裡全村人都姓馬，看到三合院堂號寫著「扶風堂」，當時「嚇了一大跳」，因為自己和馬家庄鄉親在2000多年前是「一家人」。

馬英九從擔任法務部長、台北市長以及總統期間，截至今年為止，總共22次回到馬家庄祭祖，去年因為馬家祠堂整修，停了一次，讓地方鄉親感到失望，不過今年再次看到前總統回鄉，大家則是夾道歡迎。

苗栗縣長徐耀昌更直接表示，期待在年底國民黨總統提名人選出爐時，如果馬英九能夠順利「出線」，呼籲大家要大力支持，一起來當他的分身，請馬英九繼續領航國民黨，為台灣努力。

馬英九對於徐耀昌的勸進，只有報以微笑，並鞠躬感謝現場鄉親，並未正面回應，不過對於新年期許，馬英九希望「諸事大吉」、中華民國國運昌隆、全國人民安居樂業外，更提出「兩岸關係和平繁榮」。

馬英九在馬家庄祭祖後，接連趕往竹南龍鳳宮與新竹褒忠義民廟等地上香祈福，並發送豬年福卡。（編輯：陳俊碩）1080206