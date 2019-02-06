總統福袋人氣旺 人龍綿延一公里

總統蔡英文6日到高雄關帝廟發放春節福袋，大受民眾歡迎，長長的排隊人龍綿延一公里長；還有熱情的民眾自製看板為總統連任加油打氣。中央社記者王淑芬攝 108年2月6日

（中央社記者王淑芬高雄6日電）總統蔡英文今天下午到高雄關帝廟發放春節福袋，民眾熱情排隊，人龍綿延近一公里，蔡總統還將發放時間延長半小時，總計發放了2600個福袋。

蔡總統由總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁及立委趙天麟、賴瑞隆等人陪同發放福袋。

關帝廟平日就香火鼎盛，逢年過節再加上總統發放福袋，下午5時不到，關帝廟前的武廟路交通就被蜿蜒的人龍擠得水洩不通，還有熱情的粉絲製作手拿板為蔡總統加油打氣。當民眾等到總統車隊抵達，熱情高喊「總統好」，幾乎人手一支手機搶拍與總統近距離接觸的畫面。

排隊的人龍中，有民眾自製「小英總統好 2020連任成功」、「台灣勇敢自信 世界同行」等各式手拿板特別醒目，主持人立委趙天麟說，蔡總統應感受到民眾的熱情及鼓勵，行政團隊會更認真、努力為台灣打拚；他說，近一公里的人龍顯見總統的人氣很旺。

總統原訂只停留半個小時發放福袋，因為民眾熱情，所以發放福袋時間再延半小時到傍晚6時15分才結束。總統在高雄的行程並未受訪。

特別的是陪同蔡總統發放福袋的陳其邁人氣也很旺，不時有邁粉趨前擁抱，為他加油打氣，讓陳其邁備感窩心。（編輯：李亨山）1080206