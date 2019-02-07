藍營太陽拚曝光 社群大作戰

（中央社記者余祥台北7日電）搭上近期政壇掀起的臉書直播熱潮，前新北市長朱立倫為宣傳春聯，不計形象在直播扮「豬臉」；國民黨主席吳敦義也化身「阿義哥」，嘗試以Q版造型半年，在網路上爭取曝光和支持。

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌近期強化社群溝通，國民黨政治人物也積極在網路上耕耘，例如爭取參選2020年總統的朱立倫，年前在臉書直播宣傳春聯，還應粉絲要求扮起「豬臉」，嘟起嘴巴、雙手比「YA」靠在臉頰上，尺度大開。

朱立倫幕僚透露，朱立倫過去擔任公職時，臉書主要是市政發聲平台，卸下公職後，臉書會多分享私下生活，包括聊電影、分享美食等，未來也會增加直播與影音使用的比重，呈現朱立倫更生活化的一面。

國民黨主席吳敦義這次領軍打贏九合一選戰後，也關注網路戰場，延攬具網路社群經驗的媒體人程美華擔任國民黨新媒體部主任，當網路形象化妝師。

也有志於2020的吳敦義臉書換上Q版大頭貼，自封「阿義哥」，在高雄市長韓國瑜預告高雄市府將出一本「情書大全」後，透過臉書投稿「見到你的第一天，我連戀愛自由都放棄了」，大搞浪漫。

除夕夜時，吳敦義還以「阿義哥Q版賀歲動畫」向民眾拜年，並於國民黨官方網站及粉專、吳敦義臉書等發表。為了讓民眾有感，吳敦義也已籌組團隊，預計在農曆年後透過直播、錄影方式，讓民眾知道國民黨的政策及方向。

前總統馬英九日前也推出春聯宣傳影片，片中馬英九為了換取寫春聯的毛筆，戴黑框眼鏡和帽子化身「馬大九」，當一日店員到書局打工「以工換筆」，十分逗趣爆笑，也引發好評。

前行政院長張善政也搭上這股熱潮，推出「新政實驗室」影片暢談政治，用新世代的傳播方式談論嚴肅的政治議題，開播首集更裝扮成英倫紳士風，營造年輕形象。

文化大學新聞系副教授莊伯仲表示，傳播科技發展到哪裡，政治人物就要跟到哪，不過，雖然要在網路上跟選民互動，但並不是人人都適合當「網紅」，還是要看產品特性不同。

莊伯仲認為，政治人物在網路上賣萌、裝可愛固然加分，但政治有其嚴肅的一面，民眾還是關注政治人物在政治面的表現。（編輯：謝佳珍/蘇龍麒）1080207