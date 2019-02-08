新任地方公職人員 3/25前應申報財產

（中央社記者潘智義台北8日電）監察院表示，去年12月25日新就任的地方公職人員，應在今年3月25日前辦理財產申報，以免受罰；並建議使用網路系統申報，既省時又安全

監察院指出，今年1月30日監察院已呼籲，甫於去年12月25日就任的地方公職人員，應於就到職3個月內，即今年3月25日前，向監察院辦理財產就到職申報。

監察院說，公職人員財產申報法第3條規定，公職人員應於就到職3個月內申報財產。依公職人員選舉罷免法選舉產生的107年地方公職人員，包含鄉、鎮、市級以上政府機關首長，及各級民意機關民意代表、107年12月25日新就任的地方政務人員等，依規定應於108年3月25日前，向監察院辦理財產就到職申報。

另外，符合公職人員財產申報法第7條強制信託身分的公職人員，並應自就（到）職日起3個月內，將不動產及上市、櫃股票辦理信託並申報。逾期申報（或信託）將處新台幣6萬元以上120萬元以下罰款。

監察院籲請新任的公職人員善用「監察院公職人員財產網路申報系統」，辦理就（到）職財產申報及信託財產申報，無須寄送紙本資料，不僅可減少因填寫錯誤或申報欄位漏填的情形，而且省時及安全。（編輯：林孟汝）1080208