不分區藍委規劃轉戰區域 挑戰大

有意轉戰區域立委的國民黨不分區立委許毓仁表示，不分區立委並沒有占優勢，反而是更辛苦，因為在大環境比較偏向國民黨時，屬於新人的他們，在地方上就要更加的努力。（許毓仁辦公室提供）中央社記者劉冠廷傳真 108年2月9日

（中央社記者劉冠廷台北9日電）國民黨因去年九合一選舉贏得勝利，黨內有意投入區域立委選舉的人數大增，這也使得有意轉戰區域立委的不分區立委，在尋找適合的選區上，遭遇不少難關或是阻礙。

國民黨在2018年的地方縣市首長選舉上獲得不錯的成績，氣勢逐漸回升，不少國民黨籍的不分區立委有意轉戰區域立委，已開始積極尋覓可以投入參選的區域。

這次九合一的勝選，更讓藍營地方上的勢力活了起來，紛紛開始布局2020年的立委選舉。不願具名的不分區立委私下表示，只要現在有風聲傳出他可能要到哪一個選區經營，就會馬上有人來勸退，說那邊已有人選了，他坦言，「卡位卡的真的很激烈」。

有意轉戰區域立委選舉的國民黨不分區立委許毓仁告訴中央社記者，不分區立委並沒有占優勢，反而是更辛苦，因為在大環境比較偏向國民黨時，地方的勢力、議員、或過去擔任過立委的人全部都要回籠，屬於新人的他們，在地方上就要更加的努力才能出頭。

許毓仁指出，如果選定一個選區，要爭取民眾認同時，就需要提出更有說服力的政策，以及地毯式的挨家挨戶走動，也要跑得比原本就在當地經營的對手更加勤勞。

他說，雖然已表態願投入立委選舉，也許大家都還處在觀望的階段，目前尚未遇到什麼樣的阻礙，但他也希望能夠越早確定提名人選越好，因為能夠盡早進入備戰狀態，以及儲備糧草。

同樣是國民黨不分區立委的王育敏則建議，現在大環境雖然對國民黨相對有利，但進入到區域立委選舉，還是一對一的戰爭，因此候選人除了有空戰的優勢外，也要培養陸軍打陸戰，她舉高雄市長韓國瑜為例，在競選時，雖然空戰如此強大，但後期，還是需要陸軍的支援。

王育敏說，不分區立委若要投入區域立委的選舉，地方上的經營，以及對地方組織的熟悉，這都是必要的，恐怕也要開始起跑了。

已在地方上選過2次立委的國民黨立法院黨團總召江啟臣也表示，當氣勢好、環境好，想要投入選舉的人就會變多，以目前國民黨不分區的立委來說，還是有包括專業形象、知名度、立法院實務經驗等優勢，但也有沒有基層組織、沒有固定服務區域等劣勢需要彌補。

江啟臣說，黨是一個團隊，不分區的立委應該用團隊的精神，來看待是否參與區域立委的選舉，若是能選擇投入艱困選區，替黨打仗，輸贏變成了其次，變成是否勇於替黨承擔。（編輯：蘇龍麒/林孟汝）1080209