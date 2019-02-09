讚台灣小吃多 英副代表最愛胡椒餅和蔥油餅

39歲的英國在台辦事處副代表畢騰安從事外交工作超過15年，來台一年多的他，很喜歡在台灣的生活。（圖取自www.facebook.com/britishofficetaipei）

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）來台一年多的英國駐台副代表畢騰安喜歡台灣美景與美食，印象最深刻的是日月潭日落、台北101跨年煙火，最愛的小吃是胡椒餅和蔥油餅，他笑說：「台灣有很多美食，是很危險的地方。」

39歲的英國在台辦事處副代表畢騰安（Andrew Pittam）從事外交工作超過15年，來台一年多的他，很喜歡在台灣的生活，「有機會在這邊生活和工作，感到很幸運」。

過去一年多，畢騰安曾造訪太魯閣、日月潭等地，也到過台南許多寺廟。日月潭日落時的美景、台北101跨年煙火都讓他印象深刻。在台北的時候，他喜歡漫步東區街頭巷子，造訪藏身巷弄的餐廳、咖啡店。

談到台灣，美食絕不能被忽略。畢騰安說，「台灣有很多美食，是很危險的地方」，他最喜歡的小吃是胡椒餅和蔥油餅，鼎泰豐是他和家人最常造訪的餐廳。

除了美食、美景，台灣對畢騰安來說，還有另一層特別意義，因為台灣是畢騰安今年1月出生的第3個小孩的出生地。

「我相信，將來離開台灣後，台灣對我們來說會是一個很特別的地方」，畢騰安說，不同於家中其他成員都在英國出生，他的第3個孩子的護照上將寫著出生地「台灣」。

這也是自2007年，當時主責英國貿易投資的官員龐大維（David Percival），在台灣迎接女兒誕生後，時隔10多年，再度有英國駐台官員的小孩在台灣出生。

畢騰安從事外交工作多年，他透露，原本夢想是成為新聞記者，不過，大學入學前，有機會到中國浙江省教了6個月的英文，在中國生活那段時間，改變了原本的生涯規劃。

他說，當時有機會與當地人接觸，交談過程中，常被問到有關英國的事物，他就像是英國的代言人，「某種程度來說，也是在做外交。」

「如果當時沒有到中國教英文，我可能就不會想成為外交官了」，他說，那段經驗讓他對在海外工作產生很大的興趣。

大學畢業後不久，畢騰安就加入英國外交部，先後待過負責簽證事務、歐洲事務、媒體聯繫的部門；首次外派的國家是位於中歐的斯洛伐克，台灣是他第2個派駐海外的地點。

他說，過去在中國生活的經驗是他想派駐亞洲的原因之一，他在中國時學過中文，對於他在台灣繼續學中文，有不少幫助。（編輯：謝佳珍）1080209