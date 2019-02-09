民進黨戰鬥團隊年後就定位 4成幹部來自民間

（中央社記者葉素萍台北9日電）民主進步黨中央黨部農曆年後將「變陣型」，戰鬥團隊就定位，並啟動與社會各界的「大對話」；民進黨秘書長羅文嘉今天透露，黨中央幹部有4成是從民間引進非傳統政治圈人士。

民進黨主席卓榮泰日前提到，民進黨中央黨部農曆年後「變陣型」，開啟與社會各界的「大對話」。

卓榮泰今天受訪指出，戰鬥團隊到位後，就開始與社會對話的過程，預計會進行到下半年；會找個人、團隊對話，形式不拘，希望了解哪些議題是大家最關心，以及回應對策為何。

羅文嘉也表示，11日開工後，黨中央新的幹部、人事陸續報到，未來這一週，他會與每個部門討論未來一年的工作方向與過去有何不同。

羅文嘉說，黨中央內部要先建立共識，要放棄過去習慣的思維模式，試著從社會、人民的角度來看，「若你是當事人，你會怎麼看」，這種觀念上的改變會是第一步，在社會大對話之前，內部先要有觀念上變革的對話機會。

他說，長期在政治圈的人，有很多習慣的思維模式可能已與社會脫節；未來中央黨部幹部，有6成是原來的中央黨部幹部或是政治圈人士，另外有4成是從民間進來。

羅文嘉指出，從民間來的人，可能完全沒有政治工作經歷，但他們在自己的專業有出色表現，有的人待過誠品、雲門以及NGO團體等。（編輯：林孟汝）1080209