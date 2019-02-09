不捨黃爾璇辭世 蘇嘉全：他不畏強權言所當言

（中央社台北9日電）民進黨創黨第一任秘書長黃爾璇今天辭世，立法院長蘇嘉全表示，黃爾璇不畏強權，言所當言，推動台灣民主改革；台灣能夠完成政黨輪替，成為真正的民主國家，黃爾璇功不可沒。

黃爾璇女兒低調證實，父親因心臟衰竭病逝慈濟醫院，享壽83歲。

蘇嘉全晚間透過新聞稿表示，晚間聽聞黃爾璇辭世，令人感到非常的不捨。黃爾璇一生作育英才無數，傳承民主的思想，在那威權統治肅殺的年代，秉持知識份子的風骨，不畏強權，言所當言，並以身體力行，推動台灣民主改革，與有志之士冒險籌組民主進步黨，台灣能夠完成政黨輪替，成為真正的民主國家，黃爾璇功不可沒。

蘇嘉全說，黃爾璇身為民進黨創黨10人小組成員，樂於提攜後進，與大家共同為台灣民主努力。他與黃爾璇都是第2屆進入立法院，連續2屆的同事情誼，見證黃爾璇以知識為力量，發揮學術專長，觀照各種議題，戮力推動法案，讓台灣的法制能夠更加完善。

他表示，黃爾璇從不譁眾取寵、迎合流俗，始終捍衛真理，堅持對自由民主的追求，真正體現知識份子的精神。雖然黃爾璇的生命已然逝去，但精神將永遠與大家同在，永遠活在台灣人心中。（編輯：謝佳珍）1080209