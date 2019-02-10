同婚專法意見待整合 立法時間緊迫

（中央社記者陳俊華、范正祥台北10日電）攸關同婚合法化的大法官釋字748號修法期限5月24日將到期，去年底公投後政院表態將推動專法，隨著立法院新會期15日開議，但朝野意見尚未整合，要在期限內完成立法，時間相當緊迫。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）表示，同婚專法正由法務部研擬中，會盡快討論，希望2月底前送到立法院。

司法院大法官會議在民國106年5月24日做出第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在解釋公告後2年內，修改相關法律。

下一代幸福聯盟提出「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」公投案去年底投票通過後，前行政院長賴清德任內宣示3月前，政院將提出專法版本。

立法院新會期預計15日開議，將先邀請行政院長蘇貞昌報告施政方針並備詢，待施政總質詢結束後，立法院會才能處理法案二、三讀程序。因此，若要在大法官解釋的期限內，也就是今年5月24日前完成同婚專法立法，時間很緊迫，也是蘇貞昌上任後的一大挑戰。

民進黨在九合一選舉敗選，外界將同婚議題視為原因之一，綠營內部也曾為此論戰。黨內高層指出，同婚議題現在就如同鐵道，大法官釋憲是一邊，另一邊則是公投結果，火車只能在軌道上運行。

對於法案要以「同性婚姻法」處理或是制定「同性伴侶法」，民進黨立法院黨團幹事長李俊俋告訴中央社記者，行政院還沒有決定，且這涉及個人價值，未來在立法院處理此案時，黨團不會用決議或黨紀規範，屆時傾向採取開放投票。

民進黨立委許智傑表示，他曾經連署民進黨立委尤美女修民法草案版本，當時想法是尊重同性戀者及保障他們的權益，沒想到後來社會產生這麼大的爭議和紛爭，看到公投結果，這不是價值誰對誰錯的問題，了解這是目前最大的社會共識的問題。

許智傑說，他也修正自己，婚姻價值以男生女生為主，另訂專法保障同性戀者的權益。他也呼籲，支持傳統婚姻價值的人不要歧視同性戀者，同性戀者也不要質疑支持傳統婚姻價值的人，彼此包容這個社會才會更好。

國民黨立法院黨團總召江啟臣受訪表示，關於制定同婚專法一事，黨團會在新會期開議後與黨團成員一起討論，目前態度是持開放立場尊重黨團成員各自意見。（編輯：黃瑞弘／張均懋）1080210