童振源駐曼谷一年半 加強台泰民間交流

（中央社記者呂欣憓曼谷10日專電）駐泰國代表處代表童振源上任一年半以來，促進泰國和台灣的民間交流，利用網路科技整合多項資源、成立諮詢平台、設立單一窗口等，希望讓台泰民眾可以便利取得相關資源。

童振源2017年7月出任駐泰代表，他赴泰後發現台灣和泰國的社會層面交流很緊密，例如有高達15萬名台商在泰國經營事業。

童振源坦言，由於中國的緣故，台泰在政治上正式的關係有侷限，但在經貿、文化上就有很大空間可以發揮，因此他上任就希望加強非政治面的互動，促進緊密的台泰關係。

童振源這一年半來，統整相關資源，今年一月推出新版「新南向 台泰好」手冊，展現代表處推動「新南向政策」在經貿、教育、醫衛、農業、文化等層面的重要成果；此外還製作泰國學生留學台灣手冊，讓有心赴台留學的泰國人更方便取得資訊。

童振源並利用LINE這個免費的網路平台，成立7個為民服務的單一聯絡窗口及10個台泰交流服務平台資訊。

而和台灣關係密切的泰北地區，是童振源重視的另一項工作。由於歷史淵源，泰北地區住了約30萬名國軍後裔，政府長年以來挹注資源在泰北地區的教育，但監委去年8月訪查發現，中國正逐步加強在泰北地區僑校調查研究及資源供給，希望以教育掌握泰北地區話語權。

對此，童振源表示，「我們不可能和中國競爭資源」，而是要利用新的方式加強這些僑校和台灣的連結。例如他去年造訪一間小學，學校連圍牆都沒有，當時校長希望台灣可以出錢蓋圍牆和老師的休息室，但童振源認為有效運用新科技才是重點。

因此後來由駐泰處補助讓校長買了3套電視，加上從最近的村子拉的網路線，讓學生可以看台灣的兒童節目，由於節目好看有趣，學生喜歡來，家長也放心讓小孩到學校。

童振源說，偏僻的學校可以利用網路這種科技的方式教學，可以減少教室短缺的問題，也能引起學生興趣和連結台灣。

童振源也說，協助泰北偏遠地區的僑胞，不只是教育，而是要從產業、醫療、經貿等方面著手，讓泰北地區有產業，才能留住人才，因此，他鼓勵台商提供獎學金、協請行政院農業委員會提供技術、請台灣的醫院提供醫療諮詢，一旦當地有健全的產業、醫療、教育，人就會留下來。（編輯：林憬屏）1080210