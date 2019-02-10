備戰立院總質詢　蘇揆過年沒放假盤點政策

（中央社記者顧荃台北10日電）因應15日將赴立法院做上任後首次施政方針報告並備質詢，行政院長蘇貞昌過年幾乎沒休假，除約見首長了解政務，也盤點同婚專法、對中國3C產品採購處理原則等政策，為備詢做準備。

立法院新會期15日開議，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天表示，每位行政院長在總質詢前，幕僚與各部會都會進行例行的「考前猜題」。蘇貞昌在春節連假期間除了初一和初二前往廟宇祈福走春之外，幾乎沒有休假，每天都到行政院報到，一一約見各部會首長，了解相關政務進度的同時，也為施政報告與總質詢做準備。

Kolas舉例，蘇貞昌約見內政部、農委會等相關部會，關切治安、毒品防制、非洲豬瘟防治等進度與成效；也就目前民眾所關注的時事議題，如華航罷工事件等，掌握談判進度，並指示交通部積極促進勞資協商，以保障消費者權益。

另外，外界關注的同性婚姻專法進度、政府對中國3C產品的採購處理原則、酒駕罰則修法方向以及勞保年改等，都是蘇貞昌面對的重要課題。

Kolas表示，這些都可堪稱是立委總質詢的「必考題」，蘇貞昌也在過年期間與相關部會盤點政策，積極討論。

攸關同婚合法化的大法官釋字748號修法期限5月24日將到期，去年底公投後政院表態將推動專法，隨著立法院新會期15日開議，但朝野意見尚未整合，要在期限內完成立法，時間相當緊迫。Kolas表示，同婚專法正由法務部研擬中，會盡快討論，希望2月底前送到立法院。

因應資通訊安全，行政院原擬在1月底公布公務機關採購及使用中國品牌3C產品的處理原則，並在3月公布中國品牌清單。但因這項處理原則涉及「適用範圍」、「對國安影響」及「對產業發展影響」等三大問題，政院決定延期公布，年後將繼續密集討論此議題。

至於外界擔憂勞保恐提前破產，行政院已於民國106年3月將攸關勞保年金改革的勞工保險條例部分條文修正草案送立院審查。Kolas說，若立法院今年來不及三讀，行政院仍會在明年預算中編列新台幣200億元撥補勞保基金，勞工可以安心。（編輯：謝佳珍）1080210