考試院新春團拜 院長伍錦霖提2點期許

（中央社記者游凱翔台北11日電）考試院今天舉行新春團拜，院長伍錦霖提出2點期許，除要求院史編印小組如期完成相關作業外，由於「公務人員職組職系整併修正案」預計明年1月實施，也要求同仁務必積極辦理。

考試院上午舉辦新春團拜，伍錦霖與一級主管現身大禮堂，並一一與考試院同仁握手拜年，最後分送開工紅包，期許新年加倍努力。

伍錦霖致詞表示，考試院去年共召開50次院會、96次審查會，而新一年的局勢千變萬化，大家只能更積極備戰，而今年也是考試院關鍵的一年，由於明年1月6日考試院將過90歲生日，以及跟考試院關係最緊密的立法院，明年2月1日新任立委即將就任，因此向同仁提出2點期許。

伍錦霖說，考試院明年將過90歲生日，院史編印小組的相關作業務必如期完成。另外，由於去年通過30年來最大幅度修正的「公務人員職組職系整併修正案」，預計明年1月實施，要求考試院同仁務必積極辦理。

他也提到，立法院明年2月1日將屆期不續審，要求考試院同仁針對公務員服務法修正、政務人員法制定等作業，務必要把握時效完成。

伍錦霖最後表示，考試院見證了時代的動盪，也見證考試權超然獨立的價值，在感恩之餘也期許大家能加倍努力，共同書寫歷史的新章，並開創更亮麗、輝煌的施政成績。（編輯：李信寬）1080211