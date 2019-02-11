黨內拱韓國瑜選總統 朱立倫：獲提名就全黨支持

（中央社記者余祥台北11日電）高雄市長韓國瑜聲勢高，部分黨內人士希望他代表中國國民黨角逐2020總統。前新北市長朱立倫今天表示，韓國瑜是明星市長，獲得多人支持，只要獲黨提名，全黨都會支持。

國民黨今天舉辦新春團拜，國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、前新北市長朱立倫和前立法院長王金平都出席。

吳敦義與馬英九互動熱絡，頻頻私下交談，吳敦義會後表示，馬英九跟他分享過年到南部，發現高雄現在旺得不得了，夜市也很熱鬧，他今天看電視，都在講去高雄觀光的人很多，可見「韓流」對高雄是很大的鼓勵。

韓國瑜的高人氣，是否影響國民黨內初選，吳敦義說，他一再強調，他持完全開放態度，最終目標就是2020重返執政。

吳敦義說，九合一勝選也許代表民眾討厭民進黨，但不敢說討厭民進黨就是非常喜歡國民黨，只能說是把希望寄託給國民黨，因此一定要勇敢承擔，選出廉能並重的候選人。

朱立倫則認為，韓國瑜是國民黨在南台灣執政的明星市長，也是優秀的黨內同志，他很高興韓國瑜獲得很多民眾支持，對國民黨也是好事。

朱立倫表示，對民眾來說，希望經濟變好、兩岸改善，期待國民黨能贏，因此國民黨應團結一致、爭取勝選，只要這位人選被提名就全黨支持。

王金平認為，韓國瑜在2020輔選、助選上一定會發揮相當大的功能，這是必然。至於若宣布參選是否會找韓國瑜當副手，王金平說，應該不會，韓國瑜自己講過很多次，以市政為要，對高雄市民交待。

朱立倫在新春團拜結束後主動上前跟吳敦義談話，吳敦義會後指出，朱立倫跟他說明近日訪美的行程安排，朱立倫要去美國矽谷，不會到美東。（編輯：謝佳珍）1080211