總統初選 林明溱：民調7成黨員投票3成也認同

（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）曾呼籲國民黨總統初選應採全民調的南投縣長林明溱今天說，只要黨儘快決定機制，讓支持度較高的人代表國民黨選總統，採民調占7成、黨員投票占3成初選方式，「我們也認同」。

他說，希望趕快透過機制產生人選，中國國民黨才有中央執政機會。

國民黨籍的林明溱1月30日呼籲國民黨中央，公元2020年總統選舉提名希望以全民意調查儘速決定，誰支持度最高，全黨全力輔選；不過，國民黨主席吳敦義7日回南投祭祖時說，按規矩民調占7成、黨員投票占3成，除非有更改或有不同主張，否則就是照此。

此外，林明溱於南投縣政府新春團拜時表示，將加強與中國大陸交流，規劃日月潭與對方8個城市締結8個姊妹湖，如果每個城市每年為南投增加帶進10萬人次觀光客，總量就可觀，對南投經濟有很大幫助。

他說，展期到24日的南投燈會已吸引250萬人次參觀，今年南投及埔里燈區擺設非常多美麗花燈，還有國際沙雕園區、彩燈水舞、浪漫情人橋、昆蟲館、銅梁火龍、陝西安塞腰鼓、浙江百葉龍及九獅圖等文化表演，讓燈會白天、晚間都精彩。（編輯：李明宗）1080211