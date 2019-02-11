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降低政治味 朱立倫14日訪美不到美東

最新更新：2019/02/11 13:59

（中央社記者余祥台北11日電）表態爭取國民黨提名參選2020總統的前新北市長朱立倫14日將出發訪美，進行「產業學習之旅」。朱立倫今天特別向黨主席吳敦義說明此行不會前往美國華府所在的美東地區。

朱立倫日前曾透露訪美計劃，希望到美國矽谷取經，了解新創經濟的發展，並將此行程定調為「產業學習之旅」。

朱立倫幕僚今天證實，朱立倫將在14日啟程訪美，主要拜訪美國矽谷地區台籍的企業家或是新創工作者，了解新創產業走向，政治意味低，具體行程明天上午公布。

朱立倫在今天的國民黨新春團拜，也特別向吳敦義提起此趟訪美行程；吳敦義事後受訪指出，朱立倫告訴他，近日要出訪美國矽谷，但不會到美東地區。

外界也關注吳敦義訪美動向，黨內熟知海外事務的人士日前推估，吳敦義至少要等到3月16日立委補選結束後，才可能找出一段時間到美國會見僑胞，而形式則類似國內謝票的感恩茶會。

吳敦義1日受訪時表示，還在考量是否訪美，他說，由台灣人在美國創立的全美台灣同鄉聯誼會，在美國各大城都有分會，過去幾年他都有應邀演講，最近華府、波士頓的聯誼會希望邀他去美國巡迴訪問。可是他在時間上必須要有所考量，若2020大選的啟動時間要提早，他就不太容易能訪美，還在考量當中。（編輯：謝佳珍）1080211

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