華航機師罷工 藍促蘇揆處理綠籲讓勞資雙方談

（中央社記者范正祥、王揚宇台北11日電）華航機師罷工如何儘速解決，國民黨立法院黨團要求行政院長蘇貞昌「快出來衝衝衝」。民進黨團認為，由交通部提供平台，讓勞資雙方去談，這才是處理罷工的方式。

國民黨立法院黨團書記長吳志揚、首席副書記長陳宜民、副書記長許毓仁、林奕華共同召開記者會，質疑華航機師罷工事件發生以來，政府危機處理能力不足。

吳志揚指出，從2月8日上午6時華航機師正式罷工，到了春節收假，許多民眾都要返回工作崗位或返家，政府居然沒有能力在最緊要的關頭把這件事情解決。

他說，以行動著稱的蘇貞昌「快出來衝衝衝」，儘速解決華航機師罷工問題。

吳志揚表示，政府應強力介入華航機師罷工協商，優先處理勞資爭議與消費糾紛，儘速讓事件落幕，再來思考是否處理罷工預告制。至於罷工預告制是否適用台灣，必須很細緻的討論，不要因為發生華航機師罷工事件，就急著「轉移焦點」，必須兼顧勞工權利與消費者權益，這需要更多時間討論，不能讓勞權更弱化。

陳宜民指出，華航機師罷工事件發生至今，造成勞資及消費者「三方皆輸」的局面，目前看到的，是「公說公有理、婆說婆有理」的情況。他質疑，內閣團隊因應此一事件，「顯得無能與失職」，至少勞動部也應出面與交通部好好協調。

許毓仁說，華航機師罷工事件發生至今已經好幾天，再不落幕，恐怕會變成一場「疲勞戰爭」，不僅各方拉扯，也會造成國家空航危機。交通部是空航的主管機關，如果不能好好處理，監察院應調查交通部處理此事是否「行政效能不彰」。

林奕華表示，華航機師罷工涉及消費者權益損失，勞工權益，甚至影響飛航安全，這是「重大事件」，她說，影響面廣，也不能把所有的事情丟給交通部和華航。

出席記者會的國民黨立委沈智慧說，春節期間發生華航機師罷工事件，造成許多民眾不便，結果是國家輸、消費者輸、華航也輸，政府相關首長必須趕快處理。

對於國民黨立法院黨團的意見，民進黨立法院黨團幹事長李俊俋受訪表示，罷工的目的是要讓勞資雙方坐下來談、解決問題，「如果要求行政院長介入，這樣是不是會破壞雙方協商達成共識的方式」，可見國民黨對「罷工」兩個字完全不懂。

李俊俋指出，由交通部提供平台，讓勞資雙方去談，這才是處理罷工的方式，而非任何勞資爭議都由政府介入。但消費者權益保障是政府的責任。

對於國民黨團要求交通部立刻撤換華航董事長何煖軒，李俊俋認為，現在勞資雙方正在談，「你把資方拉下來，那是什麼意思。」

李俊俋說，至於罷工影響到消費者權益部分，立法院開議後會討論，涉及公共運輸事業是否要訂一個預告期限，「真正的重點在這裡」。（編輯：蘇志宗）1080211