鼓勵台商返台投資 部會關注五缺及稅務問題

（中央社記者翟思嘉台北11日電）海基會今天舉辦台商春節聯誼，總統蔡英文及陸委會、經濟部等政府官員會上致詞皆強調對台商返台投資的重視，希望解決台商返台投資的「五缺」及稅務問題。

「五缺」指缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才。目前行政院已核定「歡迎台商回台投資行動方案」自今年1月1日起實施3年，協助台商解決土地、水、電、人力、稅務與資金問題，並設立「投資台灣事務所」擔任窗口，提供台商客製化服務，積極協助優質台商回台投資。

此外，針對台商的資金匯回課稅問題，財政部1月31日以函釋方式，釐清海外資金匯回不用課徵所得稅的態樣，並在各地區稅務局開設窗口，提供稅務專屬服務，政府也研訂「海外資金匯回管理運用及課稅條例」專法，研議降低稅賦可能性。

「2019大陸台商春節聯誼活動」上午在台北圓山大飯店舉行。大陸委員會主任委員陳明通致詞時表示，中國大陸國家主席習近平1月2日提出所謂「習五條」，顯示中共已經逐步推進對台統一的進程，兩岸情勢相當嚴峻。

陳明通說，去年九合一選舉之後，部分地方縣市長主張「經濟100分、政治0分」的兩岸經貿交流策略。陸委會也會因應局勢變化，強化中央地方合作，避免統戰分化。

他說，對北京而言，「經貿賽局」要服膺「主權賽局」，這是攸關中華民國存在的大事，地方中央必須攜手同心面對及因應來自北京的挑戰，台商也必須要有警覺心，這是「習五條」出現所產生的變局。

海基會董事長張小月致詞時說，海基會關心台商回台投資以及對於技術創新的需求，之前舉辦多場台商座談，並邀請主管機關針對台商回台投資、轉型升級、「五+二產業」等政策法規作詳盡的說明，提供台商提升競爭力的參考。

經濟部長沈榮津致詞表示，今年經濟部要「衝投資」、「衝建設」、「衝消費」，包括鼓勵台商回台投資，推動離岸風電等綠能建設，提出節能家電汰舊換新及電動機車補助方案，讓人民有感。1080211（編輯：陳家倫）