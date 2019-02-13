護理師蔡邑敏最高撫卹過關 母淚謝還女兒公道

（中央社記者李先鳳台東縣13日電）蘭嶼護理師蔡邑敏搭黑鷹直升機後送病患就醫罹難，申請從優撫卹幾番波折終於過關；媽媽楊秀菁今天獲知後哭泣說，這是還給邑敏一個公道，感激關心家屬的所有人。

蔡邑敏搭黑鷹直升機後送病患就醫罹難，申請撫卹卻卡關，銓敘部今天下午開會審議，認定蔡邑敏符合「冒險犯難」因公撫卹，家屬可依此請領。

楊秀菁接受電話訪問，說著說著難忍悲傷哭泣起來，「從優撫卹終於逆轉，這是我一直堅持的，女兒上飛機把命賣出去；她本來可以不要坐那班飛機，第二天就可以坐船回來，那趟飛機沒有人要去，只有她去。」

楊秀菁說，也不希望別人受傷，孩子走了是她的命，但是要還她一個公道；女兒很勇敢、很認真，用她最大信心力量上那架飛機，希望能安全回來，卻事與願違。自己和丈夫都退休，都養得起自己，但申請從優撫卹只是要還給邑敏一個公道。

楊秀菁也在臉書貼文表示，在小敏護理師「頭七」滿一年的今天，感恩監察委員張武修、立法委員陳靜敏、鄭光哲團隊、感恩各黨立委與記者朋友。（編輯：孫承武）1080213