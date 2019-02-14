是否參選總統 吳敦義：我準備了30幾年

（中央社記者王承中台北14日電）中國國民黨主席吳敦義今天針對是否參選2020總統大選表示，參選總統大選不是事務性的準備，如果要說準備，他準備了30幾年，都是為未來替國家做事做準備，若論準備時間，應該他是最長、也最周到的。

吳敦義今天上午接受廣播媒體專訪，在被問及是否爭取國民黨提名參選2020年的總統大選時表示，目前國民黨不若以往，已經窮困到薪水都要去借，選舉經費也要自籌，他要考量是否有自籌經費的能力。他會認真審慎考慮是否要挑這個重擔，也要考量黨的團結跟獲勝。

他說，「現在不是考慮的問題，是下決斷的問題，現在還不能確定」。參選總統大選不是事務性的準備，如果要說準備，他準備了30幾年，都是為未來為國家做事做準備，若論準備時間，應該他是最長、也最周到的。

吳敦義指出，若黨內其他有意願出來的人都準備充裕，也符合黨內的高度期許，作為國民黨主席，他也會尊重黨的決議。對於是否有可能不參選，吳敦義說，的確有這種可能。目前黨內也有聲音，誰獲得黨內總統提名就應擔任黨主席，而他也不排斥這種主張，他也在鄭重考慮。

吳敦義表示，若是國民黨有適當的人選，品德、操守、能力都好，過去政績既廉且能，對國家、人民忠誠不二，並經過正常管道推選出來，他就一致幫忙輔選。目前他在幾位參選人中要仔細衡量，若有這樣的人，他又何必參選。

對於是否支持高雄市長韓國瑜參選總統，吳敦義說，他保持完全開放的態度，也不評論。這中間有兩極的觀點，分別是韓國瑜剛當選市長，另外就是聲量不等於真正的支持，因為總統大選是全國性的，他保持完全開放的態度，哪位同志表達參選，他不能去說這人不行或是就是這個人。

面對自己民調支持度低，吳敦義指出，目前黨內沒有做過民調，如果是個人做的，那缺乏公信力。但民調低也不會影響他做決定，因為他了解民調的結構與意義。

吳敦義表示，根據最新的民調，國民黨的政黨滿意度目前是41%，是2015年以來最高，而民進黨只有19%。他說，國民黨是誰在做黨主席、誰在推動九合一大選縣市長提名，當然是黨中央，能把國民黨帶到聲望最高峰、九合一選舉勝利，難道國民黨當局聲望卻反其道下降嗎？這是非常嚴重的矛盾，他不在乎。

對於兩岸議題，吳敦義說，依照兩岸人民關係條例規定，只有政府或政府授權的機構，才有權力簽署協議，若讓國民黨有機會重新執政，經過一段兩岸折衝之後，國民黨政府就有權力照條例，洽簽兩岸和平協議。（編輯：林沂鋒）1080214