國民黨總統初選 盧秀燕：全民調就是全民意

（中央社記者郝雪卿台中14日電）對於國民黨總統初選方式，台中市長盧秀燕今天接受廣播電台專訪時指出，這次六都市長候選人都透過全民調產生，全民調就是全民意，如果再回到比例制，覺得會有點倒退。

盧秀燕上午列席行政院會前到電台接受專訪，被問到國民黨如何產生總統參選人時，她認為，應該採取全民調方式。

盧秀燕說，她非常憂心，因為國民黨現在情勢大好，真的不要內鬥。她都要花一年多的時間準備參選市長，才能勝選，更何況是選總統，內耗不是國民黨之福，所以不希望初選時間拉得太長，彼此傷害，希望遊戲規則更公平公開，並盡快讓候選人早日出線。

盧秀燕認為，這次六都市長候選人都透過全民調產生，全民調就是全民意，今天如果再回到比例制，覺得會有點倒退，越大的選舉應該要放諸全民意，應該要從中找出獲得最多民意的人，選舉最重要就是要選贏。

盧秀燕說，要推一個最能贏的人出來，希望3、4月就決定候選人，很多事都在一念之間，若要黨務改革，打贏選戰，就要很快決定初選方式，這是決心的問題。

此外，盧秀燕也在訪問中暢談如何有效管制台中火力發電廠機組運轉數量，達到改善空污；以及努力做好財政紀律，開源節流，並開設台商專區讓「鮭魚返鄉」，為台中拼經濟；另外她也提到，前市長林佳龍擔任交通部長是一件好事，對推動台中山海環線鐵路（俗稱山手線）等重大交通建設預算問題，相信林佳龍可幫忙解套，讓台中獲得全數補助。（編輯：黃世雅）1080214