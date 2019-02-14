蘭嶼護理師撫卹案 伍錦霖：應抱持高度同理心

（中央社記者王承中台北14日電）考試院長伍錦霖今天表示，蘭嶼護理師蔡邑敏撫卹案延宕，各界的批評指教，考試院虛心接受並切實檢討改進。提醒同仁，對於職掌業務，應抱持高度的同理心，掌握敏感性、機動性，主動積極處理。

蘭嶼護理師蔡邑敏搭黑鷹直升機後送病患就醫罹難，申請從優撫卹幾番波折終於過關。銓敘部昨天開會審議，審查委員一致認為蔡邑敏符合「冒險犯難」因公撫卹的標準，撫卹金額較第2級多約新台幣120萬元左右，將儘速核給蔡邑敏遺族。

伍錦霖今天在考試院會上表示，有關蘭嶼護理師蔡邑敏撫卹事件延宕一案，各界的批評指教，考試院及相關部會都應虛心接受並切實檢討改進。

伍錦霖指出，過去一個月內，他曾兩次在院會上提醒各機關，考試院職掌的考銓保訓業務非常專業而且複雜，外界一時不易理解，常常產生誤會，甚至傷害考試院形象，請院及所屬部會應主動積極瞭解。

他說，尤其務必加強新聞聯繫，即時提供正確、快速的訊息給媒體，對於不實報導，更應立即澄清。他今天藉此機會再次提醒所有同仁，對於職掌業務，應抱持高度的同理心，掌握敏感性、機動性，主動積極處理。

伍錦霖表示，本案依法應經部組成的審查小組審查認定，且審查過程中因涉及法律事實及事證的釐清與調查，致無法立即確認，而引發外界質疑有延宕情事，請部會對敏感性案件在處理程序、時效掌握等，具體檢討有無精進空間。對於公務人員退休資遣撫卹法的相關規定，有無檢討必要，請部會研議，適時報院。（編輯：林沂鋒）1080214