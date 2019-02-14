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淡季國旅擬補助青年自由行 最快2月底提春遊方案

最新更新：2019/02/14 13:51

（中央社記者顧荃台北14日電）交通部觀光局長周永暉今天表示，預計於2月底或3月初提出春遊國旅補助方案，尤其針對40歲以下青年自由行和樂齡團體旅遊提供補助措施。

總統蔡英文日前宣布，國民旅遊暖冬補助將持續擴大推動，成為常態性旅遊補助；觀光局預計在今年第2季與第4季的國內旅遊淡季，推出淡季平日補助方案。

周永暉上午出席行政院會後記者會時表示，新的淡季不淡春遊國旅補助方案，交通部預計將於2月底或3月初初步定案。主軸包括鼓勵40歲以下的年輕人自由行，對60歲以上的樂齡族群則以團遊為主，要讓商圈、遊樂業、旅館業跟地方政府鏈結。

周永暉說，春遊補助方案也會結合台灣好行、台灣觀光巴士、台鐵和高鐵的優惠，搭配今年小鎮旅遊的主軸，加強行銷台灣40座小鎮，鼓勵民眾深度旅遊。對補助成效也會滾動式檢討，第4季時會檢討第2季執行效果，和地方政府討論，再推出有地方特色的方案。

觀光局去年底與今年初推出兩波國民旅遊暖冬補助方案，上午在行政院會向行政院長蘇貞昌報告執行成效。

周永暉表示，107年11月1日至12月31日推動「前進宜花東‧高屏暖冬遊」方案，挹注超過新台幣8.4億元經費，鼓勵民眾至宜蘭、花蓮、台東、高雄及屏東等地旅遊，推估126萬人以上受惠，住房率平均提升近3成，帶動超過48億元觀光效益；今年1月1日至31日推動「擴大國旅暖冬遊」方案，挹注13億元經費，擴大國內旅遊補助範圍，推估觀光效益超過67億元。

周永暉指出，從去年11月到今年1月，大陸來台團客減少3成、陸客自由行增加1成、日本旅客增加1成、澳洲也增加1成，雖然陸客團客減少，但國際旅客跟國旅暖冬都帶動地方住房率成長，尤其是高雄與屏東地區。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）轉述，蘇貞昌上午在院會時表示，兩波暖冬旅遊方案帶動全台旅宿業住房率成長2至3成，創造破百億的觀光效益，讓觀光產業及民眾都相當有感。對於未來如何持續進行此一有效政策，應及早研擬，並在推動時，即時改進過去所碰到的問題及缺失。

蘇貞昌說，請觀光局就過去推動所碰到的相關問題，如藉機浮報、哄抬、核銷不實等，積極有效改善；有時錢撥得太慢，引起旅宿業者的抱怨，一開始推動也許還生澀，現在已有經驗，碰到問題應確實解決。（編輯：林孟汝）1080214

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