三度與入閣擦身而過 管碧玲：情況複雜

（中央社記者陳俊華台北14日電）民進黨立委管碧玲今天說，她的選區被分成3塊後，希望3位民進黨立委都能當選，自己會努力爭取不分區；三度與內閣擦身而過，是因為情況複雜，一方面要有正當性，還要考量選區變化。

第10屆立委選區變更案，高雄市、屏東縣各減一席，高雄市少的正是管碧玲選區。管碧玲今天接受廣播節目「POP搶先爆」主持人黃光芹專訪時表示，她已經接受這個結果，盡全力希望高雄不要少一席立委，現在最大選區，會從新竹縣變成高雄或屏東，「只是受害者轉移」。

管碧玲表示，她的選區被大卸三塊，分別屬民進黨立委李昆澤、賴瑞隆、趙天麟選區。她說，李昆澤非常認真，很多高雄大型交通建設，都是李昆澤爭取的；趙天麟充滿活力，在新生代裡政治能力很強，已經可以母雞帶小雞，帶領三位市議員當選；賴瑞隆雖然剛開始問政，表現也可圈可點。

她說，與其要去跟年輕人爭，不然就當大姐大，就順其自然，「我無所求，希望他們三位年輕人能當選」；她會努力爭取不分區立委，目前黨內有很多討論，自己也要努力表現，畢竟不分區名單是黨對社會的說服力，高雄不該被少一席立委，所以要把高雄政治力量贏回來。

管碧玲也提到，自己三度與入閣擦身而過。第一次是管中閔案當頭，當時教育部長潘文忠剛要離職時，選區還不確定會不會被改掉，且任期還長，要補選立委也合理，前行政院長賴清德邀請她擔任教育部長，是國家有需要，不是一種「跳船」的安排，因她長期在立法院教育及文化委員會，對教育界也有理想，當時她有同意。

管碧玲說，第二次與教育部長擦肩而過，有個基本的結構問題，就是縣市長選舉，若她入閣就得和縣市長同時補選立委，會擾動高雄市長選舉，「不是我不願意，是外在原因認為不要動，不要補選」。

她說，第三次是行政院長蘇貞昌邀請她擔任海洋委員會主委，因為她在內政委員會擔任召委，而台灣是海洋國家的論述，她從黨外時代開始就在推動；但如果她此時入閣，立委任期剩下不到一年，不會補選，選區將會有幾乎一年沒有立委。

管碧玲表示，政府改組時非常需要人才，適才適所服務民眾，她非常感謝兩任院長都有徵詢她，但她的情況相當複雜，一方面入閣要有正當性，一方面又要擔心她的離開會對選區造成什麼變化，選民會支持她入閣、或是認為她跳船，「不管我去哪都會認為是『疏洪道』」，就是因應選區劃分的安排。（編輯：林孟汝）1080214