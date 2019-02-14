公投違憲把關 學者建議由大法官認定

（中央社記者葉素萍台北14日電）淡江大學公共行政學系助理教授涂予尹今天說，與其討論公投該不該綁大選，如何使審議程序更周延才是重點；對外界質疑中選會無法把關有違憲之虞公投案，他建議可交由大法官認定。

去年公投綁大選引發諸多亂象，外界呼籲修公投法來解決。青平台基金會今天在台大校友會館舉辦「2020：如何遏止公投亂象」座談會，邀請專家學者與會，就公投議題發表看法。

與會學者涂予尹認為，公投的問題在於審議程度不夠周延，他舉例，以核養綠公投成案僅28天就辦理公投，人民沒時間消化思考該投贊成票或反對票。

他說，去年底一次就有10項公投案，對人民來說，很難在短時間內完整消化相關資訊；與其去討論公投該不該綁大選的問題，如何讓審議程序更周延其實才是重點；他認為，應思考適度延長公投立案審議的時間，以及公投連署成案後到投票前的準備時間，這兩段時間有必要適當加長，才能充分保障人民接收資訊的權利，也能夠避免弱勢群體因為公投結果而受到歧視或損害。

對於外界認為，中選會無法把關有違憲之虞的公投案，涂予尹說，未來若有修法機會，從制度上，可以考慮由法院擔任把關角色，如果高等行政法院能量不足，可能要由大法官做這件事，透過裁定或判決，對公投是否能夠成案，做終局判斷是否有違憲之虞。

與會的立法院民進黨團幹事長李俊俋指出，去年公投結果出來，外界首先檢討的是中選會角色，當初急著把公投審議委員會拿掉，但公投法賦予中選會多少權力，這是很大的問題。

李俊俋認為，未來的修法是否要賦予中選會更大的責任，恐怕又會回到當初公審會的爭議；對於有無涉及違憲的問題，如果公告時間拉長，中選會能否將案子送給憲法法庭處理，而等到憲法法庭處理後再交付公投，可能又是很長的時間，技術上是相當大的問題；他認為，最基本的關鍵還是在於好好討論中選會角色以及公投法賦予中選會的權責。（編輯：李信寬）1080214