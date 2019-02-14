政府擬加強限制高官赴陸 吳敦義：不應溯及既往

（中央社記者王承中、劉冠廷台北14日電）中國國民黨主席吳敦義今天針對政府擬修法加強政務官赴陸管制表示，若現在修法溯及既往，不符合修法基本原則，他認為應從修法後開始約制，不然以後大家都亂來。

立法院將於15日開議，陸委會已請行政院，將公務員赴陸管理制度列為本會期優先法案。相關修正草案內容針對退休高階將領或政務官赴陸加強管制，規定退休15年內，不可參與中國大陸政治活動，違反者最重可終身剝奪月退俸或罰款新台幣500萬元。

吳敦義今天受訪表示，如果現在修法溯及既往，不符合修法的基本原則。他認為應該不會這麼蠻橫，而是從修法之後開始約制，不然以後大家都亂來。

吳敦義說，他非常了解當年訂定的法則，總統、副總統與總統府秘書長、行政院長、副院長、秘書長，國防部長與外交部長，卸任後3年內，若要到中國大陸或香港，要經過總統府的同意才能去，行政院長等人要經行政院同意。

外傳吳敦義尋求5月20日登陸管制3年期滿後，率領藍營縣市首長集體登陸，但國民黨文傳會日前表示，無此規劃。

國民黨立委江啟臣受訪時表示，政府擬修法加強政務官赴陸管制是因人設事，自己去不了，就讓別人也去不了；他質疑，這樣的修法，難道國家就安全，不會再有洩密案了嗎，要不要乾脆限制終身不能前往大陸，希望政府能多關注民生議題。（編輯：林孟汝）1080214