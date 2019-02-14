吳敦義拋兩岸和平協議 綠批絕非和平保障

（中央社記者葉素萍台北14日電）針對國民黨主席吳敦義受訪表示，若國民黨重新執政、國民黨政府就有權力與對岸洽簽和平協議的說法，民進黨發言人林琮盛回應說，吳敦義所謂的兩岸和平協議絕非和平的保障。

吳敦義今天接受廣播媒體專訪說，依照兩岸人民關係條例規定，只有政府或政府授權的機構，才有權力與對岸簽署協議，若讓國民黨有機會重新執政，經過一段兩岸折衝之後，國民黨政府就有權力依照條例，洽簽兩岸和平協議。

民進黨發言人林琮盛今天透過新聞稿表示，兩岸和平協議不是吳敦義訪問北京之行或贏得國民黨總統初選的通關密語。日前中共已經片面否定「一中各表」的「九二共識」，吳敦義應該問問台灣人民，是否願意在「一個中國、一國兩制」的前提下，和中國簽署兩岸和平協議，相信答案是否定的。

林琮盛重申，台灣是一個主權獨立的國家，民主進步黨在面對中國武力威脅與外交打壓下，不會改變維護台海兩岸和平穩定的立場與意志，也不會屈服於打壓及敵意，更會堅定反對一中原則、一國兩制，不會有任何妥協。

林琮盛強調，吳敦義所謂兩岸和平協議絕非和平的保障，台灣主權的鞏固才是維持台海和平及穩定的基礎與關鍵，民進黨堅決維護中華民國台灣的主權獨立地位，及捍衛台灣自由、民主及人權的信仰價值。（編輯：李信寬）1080214