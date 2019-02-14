總統：國家方向只有一個 沒有指腹為婚這回事

總統蔡英文表示，國家的方向只有一個，就是自由、民主、安全跟繁榮。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北14日電）總統蔡英文今天表示，有人問她要把國家帶去哪裡？國家的方向只有一個；並說台灣是主權國家，人民有獨立行使的意志，也有自由的選擇，沒有指腹為婚這回事。

高雄市長韓國瑜日前接受媒體訪問質疑，總統蔡英文「不接受九二共識、不愛中華民國、不敢台獨，到底要把國家帶到哪裡？」

蔡總統下午在臉書發文表示「 有人問我，要把國家帶去哪裡？ 現在我來回答這一題」。

總統表示，國家的方向只有一個，就是自由、民主、安全跟繁榮。身為總統，這兩年多來，每天的工作，就是努力的壯大台灣，強化國安。

「我們是主權國家，台灣人民有獨立行使的意志，也有自由的選擇，沒有指腹為婚這回事」總統說，相較於過去的中華民國，她更在意的是中華民國台灣的現在與未來。

總統表示，過去兩年多，無論在國家的發展，還是對區域安全穩定的貢獻，「我們的努力，世界都看到」，國際社會對台灣也有越來越多的肯定與支持。台灣，正在正確的道路上前進，方向對了，就一起勇敢自信向前走吧！

總統說，以為多了好幾位陸委會主委。（編輯：王永志）1080214