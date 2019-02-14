華航罷工落幕 蘇揆感謝官員合作勞資互相體諒

（中央社記者顧荃台北14日電）行政院長蘇貞昌晚間臉書發文，感謝行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、勞動部長許銘春以及桃園市長鄭文燦攜手合作，也感謝華航與機師工會的互相體諒，讓罷工事件落幕。

華航機師工會8日上午6時啟動罷工，過程曲折，甚至熬夜談判，歷經4次勞資協商，終於在14日晚間針對5大訴求達成共識，持續7天的華航機師罷工正式宣告落幕。

對於華航機師罷工順利落幕，一直高度關注的蘇貞昌晚間立即在臉書發文表示，感謝華航與機師工會的互相體諒，雙方為維護飛航產業競爭力與優化機師的工作環境而努力，過程雖有衝突，但也讓公司更進步。

蘇揆也說，非常感謝行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、勞動部長許銘春，以及桃園市長鄭文燦一起合作，攜手為公眾服務，讓政府扮演重要的溝通平台，讓華航機師罷工事件能夠落幕。

文中提到，「他們從昨天熬夜關心談判，到今天一大早，就在行政院內密集會商，全力以赴在解決問題，沒有辜負人民對政府的期待」。

蘇貞昌說，另外則是在過程中全程參與的政院、交通部，勞動部等行政部門人員，為了早日恢復運量，維護民眾權益而盡心盡力，對他們的付出，代表政府表達深深感謝。（編輯：林淑媛/楊凱翔）1080214