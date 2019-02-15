韓國瑜指鬼混20年 蘇貞昌：漂亮數字會說話

（中央社記者溫貴香台北15日電）高雄市長韓國瑜昨天批評「台灣鬼混20年」，行政院長蘇貞昌今天在立法院答覆媒體說，數字會說話，漂亮數字是全國大家努力的功勞，現在有好的結果，大家要搶，政府並沒有要獨占。

立法院今天開議，邀請蘇貞昌進行施政方針報告並備質詢。蘇貞昌會前受訪時，做上述表示。

蘇貞昌說，數字會說話，漂亮的數字是全國大家努力的功勞，「現在好的結果，大家要搶，我們政府並沒有要獨占」，但反過來說，今天如果數字不好看，最先挨罵的一定是政府，政府確實要努力，而且政府確實是重要的。

被問到睽違12年後再到立法院是否覺得心情緊張，蘇貞昌馬上更正說，「是13年」。

蘇貞昌表示，真的人生劇本早已寫好，只是不能偷看，但要全力以赴，自己13年後居然又回到這裡，當然要全力以赴，同時也要求團隊所有成員尊重立法院，一定要親自到場，除非有重要且緊急的公務。

蘇貞昌昨天在LINE貼文表示農產品外銷創新高，引發在野黨批評，蘇貞昌對此表示，各方都有不同解讀，但看得出來是好結果，可見各方努力，讓農民、漁民受益。（編輯：李信寬）1080215