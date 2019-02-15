政院版文化基本法草案 順利付委審查

（中央社記者陳俊華台北15日電）立法院會今天報告事項時，將行政院版文化基本法草案、攸關業者購置智慧機械或5G設備及技術等支出可享租稅獎勵的產業創新條例修正草案，都順利交付委員會審查。

立法院會上午進行報告事項，雖然國民黨立委在發言台前舉牌、喊口號，但議程不受影響。會中，將行政院函請審議文化基本法草案交付教育及文化委員會審查。文化基本法草案規定，各級政府應寬列文化預算，保障專款專用，並設立文化發展基金。

為健全文化治理文化、保障文化預算充裕，文化基本法草案第20條規定，「國家以文化預算對人民、團體或法人進行獎勵、補助、委託或其他捐助措施時，得優先考量透過文化藝術領域中適當之法人、機構或團體為之，並應落實臂距原則，尊重文化表現之自主。」

草案第23條中也明定，「各級政府應寬列文化預算，保障專款專用，合理分配及運用文化資源，持續充實文化發展所需預算。文化部應設置文化發展基金，辦理文化發展及公共媒體等相關事項」。

另外，報告事項也將行政院函請審議的產業創新條例增訂第10條之1條文草案，交付經濟、財政兩委員會審查。草案明定，業者投資智慧機械或5G相關設備、技術或技術服務，其支出於同一課稅年度內達新台幣100萬元以上並符合相關規定者，可申請投資抵減。另為避免抵減稅額過高及兼顧租稅公平，明定適用投資抵減的支出金額上限為10億元。（編輯：鄭雪文）1080215